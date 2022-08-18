ООН причислила Германию к крупнейшим гуманитарным донорам
Берлин, 21 июня, 2017, 05:46 — ИА Регнум. ООН назвала Германию гуманитарным лидером 20 июня во Всемирный день беженцев, передает Die Tagesschau.
В ответ министр иностранных дел Габриэль Зигмар подчеркнул, что Германия всегда открыта для сотрудничества и просит международной поддержки.
«Наша страна не может преодолеть все трудности в одиночку», — отметил он в интервью изданию.
Он призывал к справедливому разделению ответственности между всеми странами, чтобы облегчить «тяжелую судьбу» и страдания беженцев.
Германия является одним из крупнейших «гуманитарных доноров», только в 2016 году на помощь беженцам она выделила ООН около €1,3 млрд.
20 июня в Берлине прошла церемония, в ходе которой участники почтили память погибших беженцев.
Напомним, что в настоящее время более 65 млн человек во всем мире являются беженцами. Большинство из них родом из Сирии, Афганистана и Южного Судана.
ООН сообщает, что эти цифры являются рекордными: так много беженцев в мире не насчитывалось никогда.