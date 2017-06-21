Якутск, 21 июня, 2017, 05:34 — ИА Регнум. В Якутии посчитали количество обманутых дольщиков, их в регионе оказалось 268 человек — больше, чем в других регионах Дальнего Востока. Ещё 1194 жителя республики, вложившие деньги в строительство, оказались в зоне риска: их дома возводятся с отставанием более, чем на 9 месяцев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства строительства республики.

Цитата из к/ф «Золотой телёнок». Реж. Михаил Швейцер. 1968. СССР Мошенничество

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По словам замруководителя управления управления госстройжилнадзора по республике Елены Петровой, сегодня в Якутии 18 строящихся жилых объектов с долевым участием квалифицируются как проблемные, и по сравнению с 2014 годом их количество выросло на 14. Кроме того, существенное отставание по срокам ввода в эксплуатацию зафиксировано на 11 домах.

Застройщики, которые возводят проблемные многоэтажки, оправдывались неблагоприятным климатом Якутии и специфическими условиями строительства. По этим причинам они не согласны с намерением законодательно отменить выдачу разрешений на этапе строительства «нулевой цикл». Эту меру власти региона собираются внедрить в качестве защиты прав участников долевого строительства. С решением проблем тех, кто уже оказался без денег и жилья, власти региона торопит Генпрокуратура РФ, которая держит эту проблему на контроле.

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Как сообщало ИА REGNUM, на проблему роста в республике количества обманутых дольщиков ещё в феврале 2017 года представителям власти и надзорных органов республики указал заместитель генпрокурора РФ Юрий Гулягин. Он напомнил, что для решения этой проблемы нужно принимать эффективные и действенные меры.

Тем не менее, проигнорировав требование Генпрокуратуры, 28 февраля депутаты Якутии отклонили закон о поддержке обманутых дольщиков. В законопроекте, в том числе, прописывалась необходимость разработать и направить в Минрегион РФ план-график мероприятий по окончанию строительства многоэтажек, в которые вложены деньги дольщиков. Аргументом для отклонения этого проекта закона стало то, что он потребует дополнительных ассигнований из бюджета региона.

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