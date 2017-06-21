Вашингтон, 21 июня, 2017, 05:25 — ИА Регнум. Спецслужбы США считают, что Северная Корея, возможно, готовится провести в ближайшее время новое ядерное испытание. Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванных официальных лиц.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

По данным источников телеканала, спутники-шпионы США впервые за последние несколько недель зафиксировали «новую активность» на испытательном полигоне в КНДР. Работы проводились на одном из входов на подземный полигон.

Как отмечается, разведывательное сообщество пока не пришло к окончательному выводу о том, что Пхеньян готовит очередное, уже шестое по счёту, ядерное испытание, вместе с тем не исключается, что такое испытание может быть приурочено к намеченному на 21 июня очередному стратегическому диалогу США и Китая на уровне министров иностранных дел и обороны.

Источники сообщили, что президенту США Дональду Трампу недавно были представлены обновлённые варианты возможного военного реагирования на действия КНДР в случае проведения нового ядерного испытания. Кроме этого, собеседники телеканала отметили, что шестое испытание, в случае его проведения, будет свидетельствовать о том, что усилия Китая по оказанию давления на КНДР, имеющиеся на сегодняшний день, не работают.

Вашингтон уже в течение длительного времени пытается убедить Пекин оказать воздействие на Северную Корею, для которой Китай является крупнейшим торговым партнёром и основным поставщиком энергоносителей и продовольствия, и заставить Пхеньян отказаться от своей ядерной программы.

Отметим, что Дональд Трамп 20 июня написал в своём микроблоге в Twitter, что Китаю так и не удалось оказать влияние на Северную Корею. «Я высоко ценю усилия Си Цзиньпина и Китая, направленные на то, чтобы помочь с КНДР, но они не сработали. По крайней мере, Китай пытался», — заявил президент США. Какой-либо реакции от Пекина на эти слова Трампа пока не последовало.