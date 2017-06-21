Афины , 21 июня, 2017, 05:27 — ИА Регнум. В Греции находятся около 62 тыс. беженцев, большинство из них оторваны от членов своих семей, проживающих в других странах ЕС, передает 20 июня Die Tagesschau.

Freedom House Беженцы на греческой границе

Сотрудники Агентства ООН по делам беженцев прибыли в лагерь для беженцев Элеонас, район в центре Афин, где проживают около двух тыс. мигрантов.

Большинство из них рассчитывали на то, что Греция будет их транзитом на пути в другие страны ЕС, особенно сотни детей, чьи родители, братья и сестры проживают преимущественно в Германии.

Сотрудники агентства сообщают, что детей не учат в школах. Они говорят, что ходят в учебное заведение, но никто ими не занимается.

Дети находятся в депрессии, так как долгое время не видели родителей.

Многие страны, например, Германия, не справляются с наплывом беженцев, так как некоторые члены ЕС отказываются участвовать в перераспределении мигрантов с Греции и Италии в рамках соглашения по перераспределению беженцев.

Напомним, соглашение было подписано в 2015 году всеми членами ЕС, но к настоящему времени требования не выполняют некоторые страны: Чехия, Польша и Венгрия. Они не хотят принимать в свою страну мигрантов.

Воссоединение семей беженцев — вопрос, стоящий на повестке дня у немецкого правительства, однако его не так легко решить в связи с большим количеством мигрантов в стране, добавляет издание.