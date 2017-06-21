Казань, 21 июня, 2017, 05:02 — ИА Регнум.

Аппарат Госсовета Татарии объявил аукцион, в рамках которого планирует закупить 1 750 подарочных пакетов трёх видов. Самый дешёвый из них оценён в 180 рублей за единицу, а общая сумма затрат на это составит 397,5 тыс. рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Из аукционной документации не ясно, куда планируют направить такое количество пакетов. По условиям тендера, пакеты должны быть выполнены из дизайнерского картона, содержать ручки и металлические люверсы. Кроме того, исполнитель должен нанести эмблему Госсовета РТ и стилевой узор. Стоимость лота, состоящего из трёх видов изделия, колеблется от 180 до 345 рублей за единицу. Источник финансирования — бюджет республики.

Аукцион в электронной форме пройдёт 3 июля. Поставить заказанный товар исполнитель должен за 30 дней с момента подписания госконтракта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, это не первые странные торги в регионе, организованные за бюджетный счёт. Например, в конце декабря 2016 года ГБУ «Безопасность дорожного движения» провело аукцион на услугу по измерению средней скорости движения на ряде участков дорог. На эти цели из бюджета выделялось 89 млн рублей.

Тогда же в декабре исполком Сабинского района республики планировал потратить из бюджета на автомобиль для перевозки лошадей 12,5 млн рублей. При этом по условиям торгов, автомобиль должен был быть 2016 года выпуска.