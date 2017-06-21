Владикавказ, 21 июня, 2017, 04:45 — ИА Регнум. В Алагирском районе Северной Осетии введён режим чрезвычайной ситуации из-за сильных ливней, сообщили в пресс-службе республиканского управления МЧС России.

Лагорио Лев. Кавказское ущелье. 1893

По информации ведомства, в результате сильных осадков поднялся уровень воды реки Суадагдон, а также произошёл прорыв газопроводной трубы среднего давления, питающей три населённых пункта: Суадаг, Верхний Бирагзанг и Нижний Бирагзанг

Кроме этого, в населённом пункте Верхний Бирагзанг смыло автомобильный мост через реку Цахсадыком и также повредило газопровод. В селении Црау и селении Ногкау оказались подмыты мосты.

В общей сложности из-за непогоды без газоснабжения и электроэнергии находятся более двух тысяч человек.

Согласно данным МЧС, пострадавших среди населения нет.

В настоящее время проводятся восстановительные работы, к которым привлечено одиннадцать человек и пять единиц техники.