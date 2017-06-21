Казань, 21 июня, 2017, 04:46 — ИА Регнум.

ПАО «Тимер Банк», находящийся под временным управлением, делает вторую попытку признать банкротом одного из крупных должников. ООО «Бизнес Групп» из Казани задолжало банку свыше 47,2 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Первый схожий иск, поданный в Арбитражный суд РТ 17 мая 2017 года, был возвращён из-за недочётов. Вторая попытка произошла 15 июня 2017 года. Дело пока к производству не принято, но известно, что сумма исковых претензий — 47 255 868,65 рубля.

По информации из ЕГРЮЛ, ООО «Бизнес Групп» создано 12 ноября 2015 года и является микропредприятием с основным видом деятельности — «денежное посредничество». Кроме того, по инициативе владельцев компания с 25 мая 2017 года находится в стадии ликвидации. Соответствующее уведомление о ликвидации было подано в налоговый орган 18 мая 2017 года, то есть спустя сутки после подачи первого иска банком.

С момента ввода временной администрации в отношении ПАО «Тимер Банк» им в Арбитражный суд РТ подано шесть исков с требованием признать банкротом различные компании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, весной 2014 года стало известно о том, что «Татфондбанк» станет санатором «Тимер Банка» — он выкупил акции кредитной организации и стал его владельцем.

Предполагалось, что спасение кредитной организации обойдётся в 12,9 млрд рублей, из которых 9,9 млрд рублей выделяло АСВ под 0,51% годовых на 10 лет, а 3 млрд рублей планировал направить «Татфондбанк».

16 декабря 2016 года «Тимер Банк» приостановил обслуживание держателей карт кредитной организации «в связи с решением международных платёжных систем Visa и MasterCard о приостановлении обслуживания платёжных карт через процессинговый центр ПАО «Татфондбанк». 20 декабря кредитная организация временно ограничила выдачу вкладов.

В феврале 2017 года банк возобновил обслуживание своих банковских карт, найдя другого процессингового партнёра. А 20 февраля Банк России назначил ему временную администрацию.

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