* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Париж, 21 июня, 2017, 04:34 — ИА Регнум. Преступник, пытавшийся совершить теракт в Париже, был боевиком ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), предает 20 июня Die Tagesschau.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террорист

Напомним, 19 июня легковой автомобиль врезался в фургон с восемью полицейскими, сотрудники правоохранительных органов открыли огонь по водителю. Преступник скончался, в его автомобиле было обнаружено оружие.

В ходе расследования выяснилось, что он являлся боевиком ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Об этом говорится в его письме, которое полиция обнаружила в ходе обыска его квартиры. В нем террорист описал свои экстремистские взгляды, а также заявил о своей преданности лидеру Абу-Бакр аль-Багдади.

Властям было известно, что 31-летний мужчина представлял опасность: он неоднократно ездил в Турцию, которая для многих джихадистов является транзитным путем в Сирию, а также ему было выдано разрешение на хранение оружия, которое он неоднократно продлял.

Члены его семьи, отец, брат и бывшая жена, были после теракта взяты под стражу и допрошены, так как они также подозреваются в связях с террористами.

Как сообщало ИА REGNUM, это второй теракт во Франции за последние два месяца. В стране с 2015 года действует режим чрезвычайного положения.