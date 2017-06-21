Донецк, 21 июня, 2017, 04:18 — ИА Регнум. Спецслужбы Донецкой Народной Республики задержали группу вооружённых людей, ранее совершивших нападение на патруль специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в городе Ясиноватая. Об этом сообщает «Донецкое агентство новостей» со ссылкой на оперативное командование ДНР.

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«В результате принятых мер со стороны министерства обороны и министерства государственной безопасности ДНР в ходе проведения оперативно-поисковых мероприятий были задержаны вооруженные люди, напавшие 20 июня на патруль ОБСЕ», — приводит агентство заявление командования.

Отмечается, что в настоящее время задержанные дают показания. Установлено, что задержанные не являются военнослужащими или сотрудниками силовых структур ДНР.

В командовании отметили, что по предварительным данным, речь идёт о «спланированной провокации с целью дискредитации руководства Республики, а также для запугивания сотрудников миссии ОБСЕ при выполнении ими функциональных обязанностей».

«Выявленные обстоятельства происшествия свидетельствуют о заказном характере со стороны украинских спецслужб», — говорится в заявлении.

Напомним, инцидент с сотрудниками миссии ОБСЕ произошёл около полудня 20 июня в районе Ясиноватского железнодорожного вокзала. К патрулю СММ подъехал гражданский автомобиль, из которого вышли два человека в камуфлированной одежде, балаклавах и с оружием. Они угрожали наблюдателям, произведя несколько выстрелов в воздух, а затем скрылись с места происшествия.