Париж, 21 июня, 2017, 03:57 — ИА Регнум. Пассажирский самолёт авиакомпании Air France, следовавший рейсом из Парижа в камерунский город Дуала, сменил курс на Марсель. Об этом сообщает портал Flightradar24.

Joe Ravi Самолёт Air France

Как уточняется, воздушное судно проследовало вдоль побережья Испании и пересекло Средиземное море, а затем развернулось над территорией Алжира и кратчайшим маршрутом направилось в Марсель.

Причины данных действий экипажа на данный момент неизвестны.

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