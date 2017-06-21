Самолёт, летевший из Парижа в Камерун, изменил курс над Алжиром
Париж, 21 июня, 2017, 03:57 — ИА Регнум. Пассажирский самолёт авиакомпании Air France, следовавший рейсом из Парижа в камерунский город Дуала, сменил курс на Марсель. Об этом сообщает портал Flightradar24.
Joe Ravi
Самолёт Air France
Как уточняется, воздушное судно проследовало вдоль побережья Испании и пересекло Средиземное море, а затем развернулось над территорией Алжира и кратчайшим маршрутом направилось в Марсель.
Причины данных действий экипажа на данный момент неизвестны.
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