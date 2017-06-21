Киев, 21 июня, 2017, 03:46 — ИА Регнум. «Он не похож на президента, у которого особые отношения (с Россией — ред.)», — сказал Пётр Порошенко в ответ на соответствующий вопрос ведущего.

President.gov.ua Пётр Порошенко и Дональд Трамп

При этом президент Украины назвал Дональда Трампа «настоящим лидером» и «очень харизматичной персоной», отметив, что тот «может помочь принести мир на украинскую землю, так же как Рональд Рейган одержал победу в холодной войне без единого выстрела».

Как передавало ИА REGNUM, Пётр Порошенко 20 июня посетил с визитом Вашингтон, где также состоялись его переговоры с вице-президентом США Майклом Пенсом, а также шестиминутная встреча с Дональдом Трампом, которую украинский лидер охарактеризовал как «полноценную и детальную».

Президент США во время беседы с Порошенко в частности заявил, что США очень сильно вовлечены в украинские события, а также отметил, что эффективное взаимодействие Киева с Вашингтоном может принести мир на Украину и поддержать её «суверенитет и территориальную целостность».

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