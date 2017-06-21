Москва, 21 июня, 2017, 03:39 — ИА Регнум. Администрация президента США Дональда Трампа попытается сыграть на визите президента Украины Петра Порошенко, чтобы не допустить принятие законопроекта, предусматривающего новые санкции против РФ и ограничивающего полномочия главы Белого дома по снятию ранее введённых ограничений. Об этом в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» заявил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

President.gov.ua Пётр Порошенко и Дональд Трамп

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«Законопроект, который сегодня болтается в Конгрессе, он действительно связывает администрацию по рукам и ногам. Этого законопроекта Администрации не нужно, поэтому Администрация пытается на этом поиграть, чтобы сказать, что сегодня прогресс на Украине не требует введения законодательства. Это мне представляется главной идеей этого визита», — уверен эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 20 июня, стало известно, что представители Республиканской партии США притормозили процедуру рассмотрения законопроекта в Конгрессе США о принятии новых санкций против России и ограничивающего полномочия главы Белого дома по снятию ранее введенных ограничительных мер.

В этот же день в Вашингтоне состоялась встреча президентов Украины и США Петра Порошенко и Дональда Трампа.