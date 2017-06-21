Вашингтон, 21 июня, 2017, 03:23 — ИА Регнум. Как сообщил менеджер спортсмена Марк Стайнберг, причиной госпитализации стало ухудшение здоровья Тайгера Вудса вследствие приёма обезболивающих препаратов. Как долго гольфист может пробыть в медучреждении, не сообщается.

Keith Allison Тайгер Вудс

Напомним, в конце мая Тайгер Вудс был задержан полицией недалеко от своего дома во Флориде по подозрению в вождении машины в нетрезвом состоянии.

Сообщалось, что спортсмен отказался пройти тест на алкоголь и был помещен под арест в тюрьму округа Палм-Бич. Через несколько часов он был освобождён под поручительство, но временно лишен водительских прав.

Позднее Вудс выступил с заявлением, в котором объяснил своё состояние реакцией организма на болеутоляющие препараты. Гольфист сообщил, что в настоящее время получает медицинскую помощь, чтобы справиться с последствиями приёма медикаментов, которые были выписаны ему от болей в спине и нарушений сна.

На данный момент Тайгер Вуд не участвует в соревнованиях и не тренируется, восстанавливаясь после операции на позвоночнике, которую он перенёс в апреле.