Пекин, 21 июня, 2017, 03:21 — ИА Регнум. Специальный посланник председателя КНР Си Цзиньпина примет участие в церемонии инаугурации нового президента Сербии Александра Вучича, которая пройдет 23 июня в Белграде, сообщает газета «Жэньминь жибао».

Zoran Žestić Александр Вучич

Вице-председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Цзи Винсюань в качестве спецпосланника Си Цзиньпина прибудет на церемонию вступления в должность нового президента Сербии, сообщил пресс-секретарь МИД КНР Гэн Шуан.

Напомним, что экс-премьер-министр Сербии Александр Вучич победил на президентских выборах в Сербии, которые прошли 2 апреля и приступил к исполнению обязанностей 31 мая.