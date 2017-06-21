Петропавловск-Камчатский, 21 июня, 2017, 03:14 — ИА Регнум. На Камчатке региональная служба по тарифам рассматривает возможность применения различных мер по сдерживанию роста тарифов на холодную воду и водоотведение. Такое поручение дал губернатор Владимир Илюхин. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM эксперты в сфере ЖКХ, вполне вероятно, что распоряжение главы региона успеют выполнить в этом году, и запланированный на 1 июля рост тарифов на ХВС не состоится, но нормативных актов по этому поводу пока нет.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

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Как пояснила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя Региональной службы по тарифам и ценам края Ирина Лагуткина, в настоящее время принимаются все необходимые меры по сдерживанию возможного роста тарифов.

«Ранее на Камчатке тарифы на электроэнергию, теплоэнергию и ГВС были заморожены для потребителей центрального энергоузла — жителей Петропавловска-Камчатского, Вилючинска, Елизовского района. С 1 июля 2017 года в этих муниципальных образованиях предполагалось увеличение тарифов только на такие виды коммунальных услуг как холодное водоснабжение и водоотведение. Но по поручению губернатора рассматривается возможность сдержать и эти тарифы», — сказала Лагуткина.

Ранее вопрос о тарифах возник на встрече главы региона с активистами ОНФ.

«Региональная служба по тарифам и ценам работает в этом направлении. Ранее им уже удалось добиться оптимизации структуры затрат энергетиков в тарифах. Это позволило нам «заморозить» тарифы на свет, тепло и горячую воду. Сейчас они ищут возможность сделать то же самое и по холодной воде», — пояснил Илюхин.

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Как сообщало ИА REGNUM, в мае ФАС России согласовала решение о «заморозке» тарифов на электроэнергию на Камчатке в 2017 году. Ранее для края рост тарифов на свет с 1 июля 2017 года был установлен на уровне не ниже 104,0%, то есть тариф должен был составить не менее 4,87 руб/кВтч (с НДС). Однако в декабре 2016 года губернатор Илюхин принял решение о «заморозке» тарифов.

Ранее по поручению главы региона была проведена проверка существующей в крае системы тарифообразования и оптимизирована часть затрат энергокомпаний, предъявляемых бюджету для компенсации разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами установленными для населения. Это позволило сэкономить существенную часть средств.

Таким образом, тариф на электроэнергию с 1 июля не изменится, он сохранится на уровне 2016 года в размере 4,68 коп/кВтч (с НДС).

Решение о «заморозке» коснется не только тарифов на электроэнергию, но и на теплоэнергию. Для жителей Камчатки они не будут повышаться, как минимум, до середины 2018 года, а в перспективе и до середины 2019 года. Речь идет о потребителях центрального энергоузла — жителях Петропавловска-Камчатского, Вилючинска, Елизова и крупнейшего Елизовского района, в которых в общей сложности проживают около 80% жителей Камчатки.

Ранее главный водоканал Камчатки сообщил, что в регионе с 1 июля начнут действовать новые тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения, таким образом холодная вода будет стоить дороже. В Петропавловске тариф на услугу холодного водоснабжения будет составлять 53,74 руб. с НДС за 1 куб. м.; тариф на услугу водоотведения — 41,50 руб. за 1 куб. м., включая НДС. В Елизове — тариф на воду составит 10,84 руб., на водоотведение — 46,78 руб. за 1 куб.м. Повышение тарифов коснется и других населенных пунктов края.