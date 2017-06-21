Москва, 21 июня, 2017, 03:19 — ИА Регнум. Рассчитывать на встречу президента Украины Петра Порошенко и президента США Дональда Трампа не стоит. Такое мнение в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» выразил председатель комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

President.gov.ua Дональд Трамп и Пётр Порошенко

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«Если вы рассчитываете, что Порошенко приехал, а его умиротворят, то я должен сказать, что этого не случится. И дело не в Трампе только, не в том, что его опутали, а он такой хороший. Нет. Американская стратегия всегда была связана с тем, что никого в Евразии не должно быть рядом, — отметил парламентарий. — Рассчитывать на этот визит не стоит, нужно договариваться с американцами тет-а-тет. Конечно, они должны потребовать от Порошенко выполнения тех или иных обязательств, но, как мы видим, три года он даже пальцем не пошевелил. Не думаю, что Трамп в этом смысле на него повлияет».

Как сообщало ИА REGNUM, встреча двух президентов состоялась накануне, 20 июня, в Вашингтоне. Дональд Трамп заявил, что США очень сильно вовлечены в события на Украине. Порошенко же отметил, что эффективное взаимодействие Украины и США может принести в его страну мир.