Петропавловск-Камчатский, 21 июня, 2017, 03:03 — ИА Регнум. На Камчатке с начала старта главной — лососевой путины года, рыбопромышленники выловили уже почти 10 тыс. тонн рыбы из 186 тыс. тонн общего разрешенного объема. Об этом было сообщено в ходе первого заседания штаба по вопросам организации и проведения лососевой путины 2017 года на Дальнем Востоке, передает корреспондент ИА REGNUM.

Publicdomainpictures.net Лосось

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Специалисты отметили, что темпы вылова лососевых почти в два раза опережают показатель предыдущего нечетного года, а судя по данным Росрыболовства, основной вылов сейчас идет как раз на Камчатке.

По данным на 20 июня (путина началась 1 июня), в настоящее время активный промысел ведется у побережья Камчатского края, добыто 9 883,95 тонны, в Сахалинской области — чуть более 50 тонн. Массовые подходы тихоокеанских лососей к побережьям Магаданской области, Хабаровского края и Приморья пока не зафиксированы и ожидаются позднее.

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Еще не все рыбопромышленные предприятия Камчатки вступили в путину. В частности, в готовности находятся компании на западном побережье полуострова (Усть-Большерецкий район), где большая рыбалка начнется только в середине июля, то есть почти через месяц. Сейчас там пока занимаются приемом и обработкой белорыбицы, но к приему красной рыбы все также готово. В этом во время своей командировки убедился и губернатор Камчатки Владимир Илюхин.

Он отметил, что местные предприятия вкладывают большие деньги не только в развитие производства, но и участвуют в развитии местных поселений. В частности, одно из старейших рыбоперерабатывающих предприятий региона — Озерновский РКЗ, вложило в модернизацию 1,5 млрд рублей.

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Кроме того, несколько рыбных компаний объединились и помогли обустроить в поселке Озерновский общественную баню, модернизировали хлебопекарню, строят спортивный комплекс.

Как сообщало ИА REGNUM, «красная» путина стартовала на Камчатке 1 июня. До осени местным рыбопромышленникам разрешено добыть 168 тыс. тонн рыбы, однако при хороших подходах лососевых, этот объем может быть увеличен.