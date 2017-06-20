Киев, 21 июня, 2017, 02:37 — ИА Регнум. Как отмечается, на переговорах Порошенко и Лагард обсуждалось «состояние внедрения структурных реформ на Украине и будущие мероприятия, которые должны быть реализованы в ближайшее время».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко

«Глава украинского государства проинформировал о результатах обсуждения проекта пенсионной реформы… Директор-распорядитель МВФ отметила важность проведения сбалансированной пенсионной реформы, которая будет отвечать интересам государства и граждан Украины», — говорится в сообщении.

Кроме этого, стороны «обсудили перспективы проведения приватизации на Украине, надлежащего функционирования банковской системы, реформирование сферы государственных финансов и продолжение борьбы с коррупцией».

На встрече с Джимом Йонг Кимом украинский президент проинформировал о «проводимых в Украине реформах и их первых результатах, а также о достижении макроэкономической стабильности и обнадёживающем тренде роста экономики», сообщает пресс-служба.

«Особое внимание было уделено более активному привлечению иностранных инвестиций в экономику Украины», — отмечается в пресс-релизе.

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