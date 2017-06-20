Брюссель, 21 июня, 2017, 02:18 — ИА Регнум. Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель намерен созвать 21 июня заседание совета по национальной безопасности в связи с терактом в Брюсселе. Об этом сообщил министр юстиции страны Кун Генс в своём микроблоге в Twitter.

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«Я хочу выразить благодарность нашим военным, службам безопасности и персоналу SNCB (национальная железнодорожая компания — прим. ИА REGNUM ) за проявленные ими профессионализм и храбрость. Завтра в 9:00 — заседание национального совета по безопасности», — написал министр.

Напомним, вечером 20 июня полиция нейтрализовала мужчину с поясом смертника на Центральном вокзале Брюсселя. Незадолго до этого на территории вокзала произошёл небольшой взрыв.

Медиками были приложены усилия, чтобы спасти мужчину, однако ранения были несовместимы с жизнью. По данным прокуратуры, никто больше в результате инцидента не пострадал.

Правоохранительные органы квалифицировали произошедшее как террористический акт.