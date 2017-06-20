Москва, 21 июня, 2017, 02:15 — ИА Регнум. В качестве примера российский лидер привёл протестное движение Occupy Wall Street в Соединённых Штатах.

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«ФБР порвало всё в клочья, там никого не осталось. Но сделали так тихо, как будто в кислоте растворили. Пшик — и всё исчезло. Профессионально отработали ребята», — отметил Владимир Путин.

В России, по мнению президента, «всё бурлит», тогда как в западных странах «не забалуешь особенно». «Там бурлит, но только то, что разрешено, понимаете? Мы этого не замечаем даже. Там хорошо система выстроена, у нас — нет. У нас всё посвободнее на самом деле и попроще», — сказал он.

Глава государства также отметил, что политических акций протеста не следует опасаться, если их целью является не «спекуляция на проблемах для собственной раскрутки», а вскрытие конкретных проблем.

«Если эта политическая активность направлена на реальную попытку улучшить ситуацию, на реальное вскрытие каких-то проблем, не нужно этого бояться, — подчеркнул Путин. — Ведь страна большая, понимаете? Здесь, из этих кабинетов, не всё видно, что происходит, и если на местах люди это видят и заявляют об этом, что стесняться-то?».

При этом, по словам Путина, «всё должно быть только в рамках закона». «Вот это самое главное. Не с целью провокации, а с целью добиться изменения к лучшему», — заключил президент.