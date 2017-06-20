Пекин, 21 июня, 2017, 02:08 — ИА Регнум. Глава МИД КНР Ван И посетит с официальным визитом Эфиопию и штаб-квартиру Африканского союза (АС) в Аддис-Абебе, Иорданию и Ливан с 20 по 23 июня, передает агентство «Синьхуа» со ссылкой на пресс-секретаря МИД КНР Гэн Шуана.

Pixabay.com Африка. Бедность

Ван также примет участие в церемонии открытия диалога на высшем уровне Китай-Африка, который будет посвящен теме борьбы с бедностью, отметил Гэн.

Поездка Ван И состоится по приглашению главы МИД Эфиопии, Ливана, Иордании и председателя Африканского Союза.

Напомним, что Китай рассматривает Африку как зону своих стратегических интересов. В частности, ведет политику инвестирования в добывающие сектора экономики ряда африканских стран и создает «Новый шелковый путь» с расчетом облегчения логистики между КНР и странами Африки.

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