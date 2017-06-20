Брюссель, 21 июня, 2017, 01:39 — ИА Регнум. При этом представитель прокуратуры не смог точно сообщить, жив или мёртв подозреваемый. Он также отметил, что пока не располагает информацией о личности этого человека.

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Тем временем один из очевидцев произошедшего, сотрудник железнодорожной кампании, рассказал в эфире RTBF, что устроивший взрыв выкрикивал «лозунги, связанные с джихадизмом».

Как передавало ИА REGNUM, вечером 20 июня полиция нейтрализовала мужчину в поясе смертника на Центральном вокзале Брюсселя. Незадолго до этого на территории вокзала произошёл небольшой взрыв.

По информации СМИ, медиками были приложены усилия, чтобы спасти мужчину, однако ранения были несовместимы с жизнью. По данным прокуратуры никто больше в результате инцидента не пострадал.

Вокзал и прилегающий к нему район были оцеплены. На месте продолжаются проводятся следственные действия.