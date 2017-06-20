* ИГ — запрещённая в России организация

Кабул, 21 июня, 2017, 01:22 — ИА Регнум. Боевики террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили уезд в северо-западной афганской провинции Джаузджан, граничащей с Туркменией, передаёт Ariana News.

Dodmedia.osd.mil Афганистан

По информации телеканала, уезд Дарзаб последние двое суток находился в окружении террористов, а днём 20 июня боевики перешли к наступлению. К вечеру им удалось взять территорию под свой контроль.

Информации о возможных жертвах и других подробностей на данный момент не приводится.

Напомним, 15 июня сообщалось, что боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили пещерный комплекс Тора-Бора на юго-востоке Афанистана, где ранее находилось укрытие террориста Усамы бен Ладена.

Однако представители «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) опровергли данную информацию, заявив, что авиаудар ВВС США, нанесённый по позициям талибов 14 июня, помог боевикам ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но позднее те были отброшены в прилегающих к Тора-Бора районах.