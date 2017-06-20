Хавьер Бардем может сыграть главную роль в фильме «Пальмира»
Москва, 21 июня, 2017, 01:18 — ИА Регнум. Команда, работающая над созданием российско-сирийского фильма «Пальмира» рассматривает Хавьера Бардема в качестве кандидата на исполнение главной роли, об этом журналистам сказала исполнительный продюсер Екатерина Борисова, сообщили 20 июня «Известия».
Во время заседания Экспертного совета министерства культуры РФ по игровому, авторскому и экспериментальному кино, претендующему на поддержку со стороны государства, Борисова сообщила, что сирийская компания Shaghaf и «Пролайн-медиа» заключили в апреле 2017 года договор о съемках картины.
Также продюсер добавила, что начало съемок фильма запланировано на сентябрь 2017 года, а на большие экраны фильм должен выйти в 2019 году.
О планах создания данной ленты режиссер и сценарист Иван Болотников сообщил в апреле 2017 года. Сюжет фильма будет рассказывать о враче из Дагестана, который отправится в Сирию с целью найти свою жену и детей.
Согласно сообщению, размещенному в апреле 2017 года на сайте министерства культуры РФ, кроме России и Сирии в съемках фильма планировали принять участие и другие страны, в том числе Ливан и Франция.
Пальмира является памятником всемирного наследия ЮНЕСКО, в мае 2015 года территорию древнего города захватили боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Город освобождали дважды, первый раз террористов выбили из него в марте 2016 года, но уже в декабре того же года им вновь удалось захватить эту территорию. Второй раз Пальмиру освободили 2 марта 2017 года.