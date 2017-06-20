Москва, 21 июня, 2017, 01:18 — ИА Регнум. Команда, работающая над созданием российско-сирийского фильма «Пальмира» рассматривает Хавьера Бардема в качестве кандидата на исполнение главной роли, об этом журналистам сказала исполнительный продюсер Екатерина Борисова, сообщили 20 июня «Известия».

Angela George Хавьер Бардем

Во время заседания Экспертного совета министерства культуры РФ по игровому, авторскому и экспериментальному кино, претендующему на поддержку со стороны государства, Борисова сообщила, что сирийская компания Shaghaf и «Пролайн-медиа» заключили в апреле 2017 года договор о съемках картины.

Также продюсер добавила, что начало съемок фильма запланировано на сентябрь 2017 года, а на большие экраны фильм должен выйти в 2019 году.

О планах создания данной ленты режиссер и сценарист Иван Болотников сообщил в апреле 2017 года. Сюжет фильма будет рассказывать о враче из Дагестана, который отправится в Сирию с целью найти свою жену и детей.

Согласно сообщению, размещенному в апреле 2017 года на сайте министерства культуры РФ, кроме России и Сирии в съемках фильма планировали принять участие и другие страны, в том числе Ливан и Франция.

Пальмира является памятником всемирного наследия ЮНЕСКО, в мае 2015 года территорию древнего города захватили боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Город освобождали дважды, первый раз террористов выбили из него в марте 2016 года, но уже в декабре того же года им вновь удалось захватить эту территорию. Второй раз Пальмиру освободили 2 марта 2017 года.