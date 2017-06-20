Куньмин, Китай, 21 июня, 2017, 01:14 — ИА Регнум. Управление по совместному контролю за незаконным оборотом наркотиков было открыто в приграничном уезде Цзянчэн провинции Юньнань, передает 20 июня агентство «Синьхуа».

Pixabay.com Река Меконг

"Китай поддерживает сотрудничество на высоком уровне в борьбе с наркотиками с Лаосом и Вьетнамом», — заявил заместитель директора Комитета по борьбе с наркотиками при Министерстве общественной безопасности КНР Вэй Сяоцзюнь.

Управление было создано с целью укрепления сотрудничества между Китаем, Лаосом и Вьетнамом в борьбе с незаконным трансграничным оборотом наркотических веществ.

Отмечается, что уже 10 подобных управлений было создано Китаем совместно с Мьянмой, Лаосом и Вьетнамом с 2002 года, покрыв тем самым особо криминогенные районы вдоль границы между странами.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что суда Китая, Мьянмы, Лаоса и Таиланда начали 59-е совместное патрулирование, проходящее на реке Меконг с целью антинаркотической пропаганды и проведения операций по борьбе с наркотрафиком.