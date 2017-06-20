Куньмин, Китай, 21 июня, 2017, 00:51 — ИА Регнум. Новый раунд совместного патрулирования реки Меконг правоохранителями Китая, Лаоса, Мьянмы и Таиланда начался 20 июня в китайском порту, передает агентство «Синьхуа».

Меконг. Баржи

Восемь кораблей и 204 сотрудника органов правопорядка приняли участие в 59-м совместном патрулировании, начиная с 2011 года. Суда вышли из порта Гуанлэй Сишуанбаньна-Дайского автономного округа провинции Юньнань, расположенной на юго-западе страны, чтобы проделать путь в 500 км.

Во время нового совместного патрулирования, правоохранители будут вести антинаркотическую пропаганду, изучать текущую обстановку и проводить задержания.

Патруль выдвинулся в преддверии Международного дня борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом, который отмечается 26 июня.

Напомним, что совместное патрулирование Китая, Лаоса, Мьянмы и Таиланда стартовало в декабре 2011 года с целью решения вопросов безопасности после того, как преступная группировка захватила два грузовых корабля и убила 13 китайским моряков в водах Таиланда 5 октября 2011 года.