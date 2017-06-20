Киев, 21 июня, 2017, 00:44 — ИА Регнум. Как отмечается, в ходе переговоров Рекс Тиллерсон выразил готовность США «содействовать мирному урегулированию ситуации в Донбассе», а также «подтвердил сохранение санкций против России до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко

«Кроме того, обсуждались пути предоставления оборонительного оружия для Украины», — говорится в пресс-релизе.

Напомним, Пётр Порошенко 20 июня посетил с визитом Вашингтон, где состоялись также состоялись его переговоры с вице-президентом США Майклом Пенсом и краткая встреча с президентом Дональдом Трампом, которую украинский лидер охарактеризовал как «полноценную и детальную».

Глава Белого дома во время беседы с Порошенко, в частности, заявил, что США очень сильно вовлечены в украинские события, а также отметил, что эффективное взаимодействие Киева с Вашингтоном может принести мир на Украину и поддержать её «суверенитет и территориальную целостность».

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