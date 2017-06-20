Вашингтон, 21 июня, 2017, 00:51 — ИА Регнум. В сеть попала фотография Дедпула, которая является тизером второй части фильма про неубиваемого юмориста, снимок 19 июня был опубликован порталом Horror Geek Life.

Kinopoisk.ru Райан Рейнольдс

Издание высказывает идею о том, что Райан Рейнольдс — лучшая знаменитость всех времен. Он не только олицетворяет собой своего экранного персонажа, но еще и дразнит поклонников при помощи своих многочисленных аккаунтов в соцсетях. И он сделал это снова, выложив в Instgram новое фото.

На снимке безбашенный наемник запечатлен лежащим возле Особняка Икс (X-Mansion). По мнению издания, он наслаждается солнечным светом, или, как варинт — просто решил вздремнуть. Однако, Рейнольдс сопроводил фотографию шутливой надписью.

«Навесил Особняк Икс. Внимательно проверил, не «заминировал» ли Зверь газоны, прежде чем получить заслуженный сон», — написал актер.

Киноманы сразу поняли, что размещенная фотография является стебом над постером фильма «Человек-паук: Возвращение домой» и одновременно сообщением о старте съемок «Дедпул 2».

Скриншот сайта horrorgeeklife.com Фотография Дедпула

В первой части Дедпулу помогали Колосс и Сверхзвуковая Боеголовка (Брианна Хилдебранд). Издание предполагает — судя по фото, в новом фильме зрители увидят других знакомых персонажей из вселенной Людей Икс, каких именно — пока остается загадкой.

Напомним, первый показ фильма «Дедпул 2» в России запланирован на 31 мая 2018 года. Бюджет первой части составил $ 58 млн, при этом сумма общемировых сборов составила более $ 783 млн.