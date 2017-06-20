Пекин, 21 июня, 2017, 00:52 — ИА Регнум. Руководство Коммунистической партии Китая призвало органы общественной безопасности ускорить внедрение научно-технических инноваций, передает 20 июня агентство «Синьхуа».

Китайские полицейские

Член Политбюро ЦК КПК и глава политико-юридической комиссии ЦК КПК Мэн Цзянчжу сделал свои заявления во время конференции по научно-техническим и информационным инновациям в сфере работы государственных органов общественной безопасности.

Он попросил органы безопасности ускорить внедрение достижений науки и техники в свою работы и подготовить к началу 19-го съезда КПК, который состоится позже в 2017 году, соответствующий план действий в указанном направлении.

Он также призвал их сохранять лояльность к КПК, служить народу и справедливо осуществлять свои правоохранительные функции. Министр общественной безопасности Го Шэнкунь также принял участие в мероприятии.

Напомним, что 19-й съезд Коммунистической партии Китая запланирован на вторую половину 2017 года в Пекине. Съезды Компартии Китая проводятся раз в пять лет. На них помимо определения русла развития государства на ближайшие годы, как правило, также сменяются руководители высших партийных органов.