Нью-Йорк, США, 21 июня, 2017, 00:02 — ИА Регнум. Если Соединенные Штаты самоустранятся от решения многих мировых проблем, им на смену придет кто-то другой, заявил Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш, 20 июня сообщает Associated Press.

Tom Page В штаб-квартире ООН

Гутерриш выразил обеспокоенность в связи с тем, что в Сирии может произойти прямая конфронтация между США и Россией.

Генеральный секретарь ООН призвал к деэскалации спора между Москвой и Вашингтоном, возникшего после того, как истребитель США F-18А сбил сирийский боевой самолет Су-22 над Эр-Раккой.

Также Гутерриш подчеркнул, что сокращение финансирования ООН приведет к «неразрешимым проблемам» в организационно-распорядительной деятельности организации.

Гутерриш заявил, что планирует в скором времени посетить Вашингтон, чтобы обсудить с членами Конгресса необходимость сохранения финансирования ООН.

Напомним, в начале июня конгрессмены США предложили прекратить финансовые отчисления в ООН, поскольку, несмотря на то, что Соединенные Штаты переводят на счета ООН огромные денежные средства, решения, принимаемые в международной организации, часто противоречат национальным интересам США.