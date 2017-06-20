Брюссель, 21 июня, 2017, 00:01 — ИА Регнум. В результате взрыва на вокзале в Брюсселе (Бельгия) пострадал только его инициатор. Об этом сегодня, 20 июня, сообщает прокуратура бельгийской столицы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Сообщается, что в результате взрыва не погиб и не пострадал ни один пассажир или сотрудник вокзала.

Само здание железнодорожного вокзала до сих пор оцеплено. Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски.

Кроме того, власти Бельгии пока не квалифицируют произошедшее, как террористический акт.

По предварительным данным, устроивший взрыв мужчина скончался от полученных ранений.