Создатели «Шерлока» решили взяться за «Дракулу»
Лондон, 20 июня, 2017, 23:46 — ИА Регнум. Создатели культового детективного сериала «Шерлок» Марк Гэтисс и Стивен Моффат воссоединятся для экранизации классического романа Брэма Стокера «Дракула», об этом 20 июня сообщил портал Variety.
Издание пишет, что производством фильма займется студия телепродюсера Сью Верту Hartswood Films. На данный момент работа над сериалом пока не началась, поскольку Гэттис и Моффат работают над иными проектами. Однако журнал сообщает, что они уже ведут переговоры с BBC.
«Дракула», как и «Шерлок», будет снят в формате минисериала с полнометражными эпизодами. Он будет первым совместным проектом Моффата и Гэтисса после последнего эпизода «Шерлока», который был выпущен в январе 2017 года.
Как сообщают создатели сериала, пока они не планируют выпускать новые серии детективного хита, но не исключают, что позже они вернутся к работе и создадут сценарии для новых эпизодов.
Напомним, Стивен Моффат был сценаристом и исполнительным продюсером шести сезонов сериала «Доктор Кто». Марк Гэтисс — актер и сценарист, он снимался в многочисленных британских сериалах, включая «Шерлок», в котором он сыграл роль Майкрофта Холмса.
Также зрители могли его видеть в роли представителя железного банка Браавоса в «Игре престолов». В прошлом Гэттис рассказывал о своей любви к классическим фильмам ужасов, в частности — к «Дракуле» 1958 года, в котором снялись Кристофер Ли и Питер Кушинг.