Лондон, 20 июня, 2017, 23:46 — ИА Регнум. Создатели культового детективного сериала «Шерлок» Марк Гэтисс и Стивен Моффат воссоединятся для экранизации классического романа Брэма Стокера «Дракула», об этом 20 июня сообщил портал Variety.

Цитата из к/ф «Дракула». Реж. Френсис Форд Коппола. 1992. США Дракула

Издание пишет, что производством фильма займется студия телепродюсера Сью Верту Hartswood Films. На данный момент работа над сериалом пока не началась, поскольку Гэттис и Моффат работают над иными проектами. Однако журнал сообщает, что они уже ведут переговоры с BBC.

«Дракула», как и «Шерлок», будет снят в формате минисериала с полнометражными эпизодами. Он будет первым совместным проектом Моффата и Гэтисса после последнего эпизода «Шерлока», который был выпущен в январе 2017 года.

Как сообщают создатели сериала, пока они не планируют выпускать новые серии детективного хита, но не исключают, что позже они вернутся к работе и создадут сценарии для новых эпизодов.

Напомним, Стивен Моффат был сценаристом и исполнительным продюсером шести сезонов сериала «Доктор Кто». Марк Гэтисс — актер и сценарист, он снимался в многочисленных британских сериалах, включая «Шерлок», в котором он сыграл роль Майкрофта Холмса.

Также зрители могли его видеть в роли представителя железного банка Браавоса в «Игре престолов». В прошлом Гэттис рассказывал о своей любви к классическим фильмам ужасов, в частности — к «Дракуле» 1958 года, в котором снялись Кристофер Ли и Питер Кушинг.