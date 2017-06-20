Прага, 20 июня, 2017, 23:39 — ИА Регнум. 20 июня в Чехии прошли матчи 1/8 Чемпионата Европы по баскетболу среди женщин. Сборная России встречалась с командой Греции.

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[[[flag-ru]]] Сборная России — [[[flag-gr]]] Сборная Греции 58:62 (15:19 17:9 4:22 22:12)

Катастрофически неудачно сыграв в третьей четверти, россиянки после середины четвёртой четверти довели разрыв всего до пяти очков, но сборная Греции подобного ужасного провала в своей игре не допустила и довела матч до победы. Не попав в четвертьфинал, сборная России теперь не поедет на следующий Чемпионат мира. Очень жаль.

За ходом борьбы на Чемпионате Европы по баскетболу среди женщин можно следить здесь.