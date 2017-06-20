Варшава, 20 июня, 2017, 23:38 — ИА Регнум. 20 июня на стадионе «Городской стадион Гдыня» был разыгран матч 2-го тура группового этапа Чемпионата Европы U21 между сборными Португалии и Испании. Матч завершился со счетом 1:3 в пользу испанцев.

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На 21-й минуте матча опорный полузащитник «Атлетико» (Мадрид) открыл счет ударом в дальний угол после великолепного сольного прохода — 0:1.

На 65-й минуте форвард «Малаги» Сандро Рамирес удвоил преимущество Испании после ассиста Жерара Деулофеу — 0:2.

Через 12 минут вингер «Галатасарая» Брума сократил отставание в счете — 1:2.

На 90+3-й минуте вингер «Атлетик» (Бильбао) Иньяки Уильямс забил третий мяч в ворота Варелы — 1:3

Статистика матча (Португалия/Испания)

Удары 17/9

Удары в створ 6/5

Владение 48%/52%

Фолы 20/13

На данный момент Португалия идет на второй строчке с 3-мя очками. Испания осталась лидером турнирной таблицы, набрав 6 очков.

Составы на матч:

Португалия: Варела, Консело. Иэ, Семедо, Родригес, Невеш, Фернандеш, Санче, Карвалью, Каштелу, Гуэдеш.

Испания: Аррисабалага, Беллерин, Мере, Вальехо, Кастро, Себальос, Сауль, Льоренте, Деулофеу, Асенсио, Сандро.

Главный арбитр матча: Тобиас Штилер.

Предупреждения: Невеш — 4, Себальос — 57, Фернандеш — 70, Пасьенса — 75, Семедо — 79.

Голы: Сауль 21 — 0:1, Сандро 65 — 0:2, Брума 77 — 1:2, Уильямс 90+3 — 1:3.