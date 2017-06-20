Вашингтон, 20 июня, 2017, 23:46 — ИА Регнум. У американских властей возникает всё больше сомнений относительно действий, которые предпринимают в отношении Катара Саудовская Аравия и Объединённые Арабские Эмираты. Об этом сегодня, 20 июня, заявила официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт в ходе брифинга.

Al Jazeera English Спецназ Саудовской Аравии

«Мы озадачены тем, что страны Персидского залива до сих пор не обнародовали деталей своих претензий Катару. Чем больше времени проходит, тем больше сомнений возникает по поводу действий Саудовской Аравии и ОАЭ», — сказала Науэрт.

Она пояснила, что у официального Вашингтона возникает всё больше вопросов — были ли эти действия опасениями по поводу предполагаемой поддержки терроризма или давними претензиями друг к другу между членами Совета сотрудничества государств Персидского залива.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 июня 2017 года Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Эти страны обвинили официальную Доху в поддержке терроризма и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке.

Позже к ним присоединились власти Ливии, Йемена, Мальдив, Мавритании и Коморских Островов.