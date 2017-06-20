Ижевск, 20 июня, 2017, 23:07 — ИА Регнум. Александр Бречалов и Роман Старовойт подробно обсудили планы развития и финансирования дорожной инфраструктуры республики. В ходе встречи были осмотрены объекты дорожно-уличной сети города Ижевска, ремонтируемые в рамках федерального проекта.

Udmurt.ru Александр Бречалов и Роман Старовойт осмотрели объекты дорожно-уличной сети города Ижевска, ремонтируемые в рамках федерального проекта

«Половина дорог Ижевской агломерации к концу осени будет приведена в соответствие всем нормативам. Этот показатель можно считать рекордным за всю историю региона. В ходе работ также будут ликвидированы 84 участка концентрации ДТП», — рассказал журналистам Роман Старовойт.

В свою очередь временно исполняющий обязанности главы Удмуртии Александр Бречалов отметил, что для решения проблем в области дорожного хозяйства в республике сформировали рабочую группу во главе с моим советником Ярославом Семеновым.

«Результаты уже есть. Мы очень внимательно отнеслись к торгам. За счёт этого добились экономии средств около 170 миллионов рублей, что позволит отремонтировать дополнительные километры дорог», — подчеркнул Александр Бречалов.

Проект Минтранса РФ, поддержанный и утверждённый президентом России, реализуется в Удмуртии для улучшения дорожно-транспортной инфраструктуры Ижевской агломерации, в составе которой более полутора тысяч автодорог и улиц. В том числе — две федеральные автомобильные дороги (подъезд к столице и объездная дорога) общей протяжённостью 240 километров. На начало текущего года из дорог, входящих в агломерацию, нормативам соответствовало 562 километра или 36 процентов. На федеральных дорогах этот показатель составлял 63 процента.

Помимо дорожно-уличной сети Ижевска в программу включены дороги Воткинского района: трассы Ижевск — Воткинск (2,5 км), Воткинск — Кельчино (6,5 км) и Воткинск — Черная (3,2 км). Также в Завьяловском районе в нормативное состояние будут приведены автомобильные дороги Ижевск — Воткинск (5,6 км), Завьялово — Каменное (5,4 км), Ижевск — Люк (9,9 км), Завьялово — Гольяны (10,1 км). Кроме того, предусмотрено обновление дорожного полотна на трассах Сарапул — Воткинск (9,6 км), Якшур-Бодья — Шаркан (4,2 км) и участке Западного обхода Ижевска (39 км).

На 2017 год запланировано выделение из бюджетов всех уровней средств в объёме 1,78 миллиарда рублей. В течение года предусмотрено отремонтировать покрытие дорог, обеспечить освещение отдельных участков, установить тросовое и барьерное ограждение, выполнить другие работы, чтобы уже нынче половину дорог привести в нормативное состояние. А по федеральным автомобильным дорогам к концу года показатель соответствия требованиям необходимо довести до 80 процентов.

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