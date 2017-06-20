Киев, 20 июня, 2017, 22:59 — ИА Регнум. Украинские власти будут пытаться взыскать основную часть штрафов, которые сами же украинские власти ранее наложили на «Газпром», за счёт зарубежных активов российской госкомпании. Об этом сегодня, 20 июня, заявил на пресс-конференции министр юстиции Украины Павел Петренко.

Gazprom.ru «Газпром»

«Мы будем использовать инструменты правовой помощи относительно выполнения этого решения на территории других стран. У нас подписаны договоры о взаимной правовой помощи с 27 государствами», — сказал Петренко.

Министр напомнил, что ранее в украинский государственный бюджет было перечислено 80,8 млн гривен (около $3,1 млн) дивидендов, которые принадлежат «Газпрому» в компании, работающей на Украине.

Также Петренко отметил, что процедура поиска активов «Газпрома» на Украине продолжается, при этом он признал, что больших активов компании на Украине нет.

Журналисты спросили Петренко, будет ли Украина арестовывать природный газ, который идёт транзитом из Российской Федерации в Европейский союз. Министр юстиции Украины заявил, что Киев этого делать не будет.

«Газ, который движется транзитом, он движется по контрактам, которые есть с европейскими странами. Они предусматривают соответствующие обязательства, и мы как очень ответственный партнер для стран ЕС, в первую очередь, не будем делать такие вещи, которые могут навредить нацбезопасности наших стран-соседей», — сказал Петренко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2016 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) наложил на «Газпром» штраф в 85,9 млрд гривен (около $3,2 млрд). АМКУ обвиняет «Газпром» в нарушении украинского законодательства о защите экономической конкуренции.

Вскоре АМКУ насчитал ещё пени в размере 100% от этой суммы.

«Газпром» не согласен с этими штрафами и пытался оспорить их в украинских судах, но безуспешно.