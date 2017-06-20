Ташкент, 20 июня, 2017, 23:09 — ИА Регнум. Председателем Торгово-промышленной палаты (ТПП) Узбекистана назначен Адхам Икрамов. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, Икрамов сменил на этой должности Алишера Шайхова, который назначен послом Узбекистана в Великобритании.

Chamber.uz Адхам Икрамов

Адхам Икрамов ранее работал первым заместителем государственного советника президента страны по организационно-кадровым вопросам и ректором Академии государственного управления при президенте. С 2012 по 2016 годы он занимал должность заместителя премьер-министра Узбекистана.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ, которым определил основные задачи и направления деятельности Торгово-промышленной палаты и регламент ее работы.

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