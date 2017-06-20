Иран: Заявление Эр-Рияда о задержанных бойцах КСИР — «чистая ложь»
Тегеран, 20 июня, 2017, 22:54 — ИА Регнум. Представитель иранского Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР) опроверг заявление оборонного ведомства Саудовской Аравии о задержании трех бойцов КСИР в Персидском заливе, 20 июня сообщает Associated Press.
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Морской спецназ КСИР
Заявление Саудовской Аравии является «чистой ложью» и «дилетантской фальсификацией», заявил заместитель командующего КСИР по политическим вопросам Расул Санаи-Рад.
Напомним, ранее в оборонном ведомстве Саудовской Аравии заявили, что военнослужащие ВМФ перехватили лодку с тремя бойцами КСИР. Лодка направлялась к нефтяному месторождению Марьян (Marjan). У задержанных изъяли взрывчатку.
Официальные лица Ирана также заявили, что ВМФ Саудовской Аравии перехватил рыбаков, которые сбились с курса.