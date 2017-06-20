Тбилиси, 20 июня, 2017, 22:44 — ИА Регнум. Несмотря на отказ президента Грузии Георгия Маргвелашвили от созыва внеочередного заседания парламента, это заседание все же состоится 21 июня в 13:00 часов. По информации пресс-службы парламента Грузии, соответствующее решение было принято на заседании бюро 20 июня.

Parliament.ge В грузинском парламенте

Как заявил председатель парламента Ираклий Кобахидзе, после отказа президента, согласно Конституции и регламенту парламента, законодатели имеют право провести внеочередное заседание и без согласия президента.

На внеочередном заседании будут рассмотрены в первом и втором чтении проект изменений в Конституцию Грузии и проект закона «Об Аджарской автономной республике». Кроме того, на этом же заседании депутаты должны избрать членов Верховного совета юстиции Грузии.

20 июня утром президент Грузии Георгий Маргвелашвили сообщил, что он ответил отказом на просьбу парламента о назначении на 21 июня внеочередного заседания. Причиной отказа президент назвал спорные конституционные законопроекты и сослался на Венецианскую комиссию, которая рекомендовала властям Грузии принять изменения в Конституцию на основании широкого консенсуса.

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