Вашингтон, 20 июня, 2017, 22:42 — ИА Регнум. У руководства США растут сомнения в правильности действий, предпринятых ОАЭ и Саудовской Аравией в отношении Катара, заявила на брифинге официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт.

Pixabay.com Арабский караван

«Страны Персидского залива до сих пор не опубликовали доказательств претензий, высказанных Катару. Чем дольше продолжается эта ситуация, тем больше сомнений вызывают действия Саудовской Аравии и ОАЭ», — заявила Хезер Науэрт.

Науэрт подчеркнула, что у Вашингтона возникает предположение, что действия против Катара вызваны не только опасениями о поддержке терроризма, но и давними взаимными претензиями государств Персидского залива.

Ранее официальные представители ОАЭ призвали создать механизм наблюдения за деятельностью Катара.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июня Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив руководство этой страны в поддержке терроризма и покровительстве экстремистской идеологии. Позднее к этим странам Персидского залива присоединились Йемен, Ливия, Мальдивы, Мавритания и Коморские Острова.

ОАЭ наряду с Саудовской Аравией, Египтом и Бахрейном организовали морскую, наземную и воздушную блокаду Катара, заявив, что это может продолжаться многие годы, если Доха не выполнит требования, которые страны Персидского залива планируют выдвинуть в ближайшие дни.