Лондон, 20 июня, 2017, 22:33 — ИА Регнум. Политики США и ЕС солидарны в вопросе введения антироссийских санкций, но американские нефтяники страдают от этого гораздо сильнее, чем европейские, считает британская The Financial Times.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рикошет

«На Капитолийском холме в очередной раз решили продлить действие ограничений, наложенных на Россию, а вот европейцам удалось воспользоваться «дырками» в законодательстве о санкциях Брюсселя и благодаря этому работа совместных предприятий с европейским и российским участием продолжится», — пишет аналитик, экс-сотрудник Минфина США Элизабет Розенберг.

Глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле рассказал, что его фирму, работающую в России, регулярно проверяет аудит, подтверждающий, что санкции компания выполняет, но на её бизнесе это почти не сказывается. Совместные проекты, начавшиеся до 2014 года, вообще не подпадают под действие ограничительного законодательства, благодаря так называемой «дедушкиной оговорке», предусматривающей неизменность сделок, заключенных раньше начала санкционного периода.

С американо-российскими проектами все не так. В качестве примера издание приводит совместную деятельность «Роснефти» и итальянской ENI, заключивших договор в 2013 году и собирающихся приступить к бурению скважин в восточной части Черного моря сейчас. Американская же Exxon, имеющая с «Роснефтью» СП в той же области, начать бурение не может из-за запрета, наложенного Вашингтоном. Компания, возглавлявшаяся до недавнего времени нынешним руководителем Госдепа Рексом Тилдерсоном — пыталась пробить в администрации Трампа для себя послабления в этом вопросе, однако глава Минфина Стиве Мунчин заявил, что «министерство не будет предоставлять исключений никому, в том числе и Exxon».

«Усиление санкций США, поддержанное на прошлой неделе Сенатом, может нанести удар по некоторым европейским предприятиям, так как направлено против тех, кто работает с российскими нефте‑ и газопроводами, — подчеркивают два других аналитика газеты, Эд Крукс и Генри Фой. — Германия и некоторые других европейские государства моментально отреагировали на это, обвинив Вашингтон в «незаконных экстерриториальных угрозах». В результате эти предложения сделают еще большим конкурентный дисбаланс, существующий между американскими и европейскими фирмами, работающими с русскими».

«Американским нефтяным компаниям публично выступать за отмену санкций очень сложно, — считает Розенберг. — Общество настроено на ту политику, которая экономике не помогает».

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