Ижевск, 20 июня, 2017, 22:00 — ИА Регнум. В Ижевске открылся шестой международный форум «Информационные технологии на службе оборонно-промышленного комплекса». В нем участвуют руководители и специалисты крупнейших российских предприятий ОПК и отрасли информационных технологий: почти 900 представителей отечественного промышленного комплекса и 170 — IT-сектора, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Kalashnikov.com Продукция концерна «Калашников»

Форум призван объединить усилия государства, производства и науки для поиска оптимальных методов цифровизации процессов и продуктов оборонно-промышленного комплекса.

В пленарном заседании форума принял участие заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии России Олег Бочкарев. «Ижевск не случайно выбран местом проведения конференции. Здесь большая концентрация промышленности, в первую очередь предприятий ОПК, ‑ и есть целый ряд хороших практик в области цифровой трансформации производств. Один из показательных примеров — концерн «Калашников», — отметил он.

По словам Бочкарева, тренд «Делай в России», «Инвестируй в Россию» приобретает все большее значение, весомость и понимание в обществе, задает новую парадигму для предприятий ОПК. «Я очень рассчитываю, что сегодня в рамках форума будут подняты вопросы подготовки специалистов для ОПК по принципиально новым специальностям. Их называют по-разному — «бизнес-архитекторы», «планировщики». По сути, это люди с новым мышлением: в одном лице инженеры, технологи, менеджеры, — а также IT-специалисты, понимающие, как все многообразие смыслов и задач превратить в работающую систему», — подчеркнул Бочкарев.

В свою очередь глава правительства Удмуртии Виктор Савельев заявил, что для Удмуртии большая честь — принимать знаковый для России форум. «Оборонная отрасль сегодня «на взлете», активно развивается в области технологий, инноваций, кадрового обеспечения, — двигая вперед региональную экономику. И если найденные сегодня решения позволят уже в 2017 году совершить небольшую IT-революцию, мы будем совсем не против. Желаю вам плодотворной работы во благо оборонного комплекса и всей России», — заключил он.

Форум проходит с 20 по 22 июня при поддержке коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации, правительства Удмуртской Республики. Форум является самой масштабной площадкой сбора и обмена опытом руководителей и специалистов в сфере информационных технологий и предприятий ОПК.