Петрозаводск, 20 июня, 2017, 22:33 — ИА Регнум. Информация об опрокинувшейся в Импилахтинском заливе лодке с пятью людьми на борту поступила в региональное МЧС 19 июня в 21:20. Почти сразу стало известно, что на борту «моторки» находились четверо молодых людей и одна девушка — все несовершеннолетние, в возрасте от 16 до 17 лет.

10.mchs.gov.ru Поисковая операция на Ладоге

В 22:00 о ЧП узнали СМИ — а, поскольку годовщину трагических событий на Сямозере, когда в шторм утонули 14 детей, Карелия встретила буквально накануне, понятно, что события на Ладоге получили широкий общественный резонанс. На место немедленно выехал врио главы республики Артур Парфенчиков, под эгидой МЧС был создан межведомственный штаб, к изучению обстоятельств случившегося подключились Следственный комитет и прокуратура.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Это преступление может быть наказано лишением свободы на срок до четырех лет.

По информации регионального МЧС на вечер 20 июня, в районе поисков сосредоточена группировка из 273 человек, в составе которой 22 водолаза, и 72 единицы техники, в том числе 32 плавательных средства. Работают два вертолета Ми-8 и беспилотники. На место привезли и глубоководный аппарат Falcon — Ладога в этих местах очень глубока, до сорока метров.

С начала поисково-спасательных работ спасатели и сотрудники МВД обследовали 31 км береговой линии. С воды сотрудниками МЧС и волонтерами обследовано 39 квадратных километров Ладоги, а с воздуха — 36 квадратных километров акватории. Водолазы совершили 17 спусков под воду.

Как известно, двое молодых людей, находившихся в лодке, сумели спастись — один самостоятельно выбрался на берег и позвал на помощь, второго позже спасатели сняли с одного из островов залива. Глава ближайшего населенного пункта — Импилахти — рассказала корреспонденту ИА REGNUM, что один из выплывших после крушения юношей оказался местным уроженцем.

Последнее время он жил в Сортавале и пригласил отпраздновать день рождения общей знакомой на своей малой родине. Собралась компания из пяти человек — местный парень, именинница и еще три жителя Сортавалы.

«Они взяли лодку с мотором и ездили по протокам вокруг островов. Незадолго до происшествия они решили выйти на открытую воду Ладожского озера, и хозяин лодки передал управление своему другу. Тот с управлением не справился, и лодка перевернулась», — позже рассказал врио главы Карелии Артур Парфенчиков, лично опрашивавший местное население.

Обоих спасшихся госпитализировали в Сортавальскую ЦРБ, подростки проведут в больнице как минимум эту ночь. Их жизни ничто не угрожает. В СМИ опубликованы имена подростков, которые попали в ЧП на Ладожском озере вечером 19 июня. Спастись сумели двое: Игорь Д., 2001 года рождения и Андрей Ж. (2000). Пропавшими числятся Роман Я. (1999), Николь Л. (2001), Константин А. (2000).

На место трагедии из Сортавальского района приехали родители подростков. Отец одного из спасшихся юношей заверил, что компания была трезва — кровь уцелевших уже проверили медики.

Вечером 20 июня Артур Парфенчиков собрал в региональном правительстве экстренное заседание по вопросам безопасности на воде. Он поручил усовершенствовать правила поведения на водных объектах. Парфенчиков выразил убежденность в том, что легкомысленное отношение молодых людей к технике безопасности и послужило первопричиной ЧП на Ладоге — все пассажиры перевернувшейся лодки были без спасательных жилетов.

«Если бы на ребятах были жилеты, учитывая близость берега, они все сегодня были бы дома, — цитирует информагентство «Республика Карелия» слова Артура Парфенчикова. — А получилось то, что получилось. Главной причиной трагедии стало нарушение правил поведения на воде. Когда мы вчера были на месте происшествия, даже те, кто участвовал в спасательной операции, пренебрегали правилами. Это, наверное, уже часть культуры — или бескультурья».

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На заседании в Петрозаводске рассказали, что требование надевать спасательный жилет отсутствует в федеральном законодательстве, но есть в региональном. Артур Парфенчиков подчеркнул, что в таком случае правила поведения на воде должны быть ужесточены и поручил к ближайшему заседанию Законодательного собрания Карелии проработать варианты — как улучшить существующую нормативную базу. Эти правила должны коснуться не только обязательного ношения спасательных жилетов, но и возраста, с которого несовершеннолетние могут управлять судном.

Поисково-спасательная операция по поиску трех молодых людей продолжается. «Основные усилия спасателей сосредоточены на обследовании береговой линии и акватории озера», — отмечают в республиканском ГУ МЧС.

Отметим, что с начала этого года в Карелии зарегистрировано 25 происшествий на воде. Погибли 15 человек, 25 удалось спасти. Основное число ЧП на водоемах фиксируется летом.