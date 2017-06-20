Калининград, 20 июня, 2017, 21:53 — ИА Регнум. В Балтийском регионе в треугольнике «Россия (Калининградская область) — Литва — Польша» параллельно прошли учения НАТО и Балтийского флота, за ходом которых наблюдали с российский стороны командир 11-го армейского корпуса генерал-майор Юрий Яровицкий, а со стороны Альянса — генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Штаб Балтфлота Российские системы «Град» на учениях в Калининградской области

Масштабное тактическое учение мотострелков Балтфлота прошло на полигоне «Правдинский» в Калининградской области. Маневры «Железный волк-2017» состоялись на территории Литвы в т.н. «Сувалкском коридоре», который по кратчайшему пути соединяет Россию с Белоруссией. Расстояние между полигонами — чуть более 100 километров.

По замыслу российских учений, усиленный мотострелковый батальон, выходя из окружения, провел бой с подразделениями боевого охранения условного противника, нанеся удар по главным силам противника и овладев рубежом для дальнейшего наступления.

Сайт президента Литвы Натовцы у границы с Калининградской областью

Легенда натовских учений состояла в том, что силы НАТО противостояли «российской агрессии», вышедшей с территории Белоруссии через Сувалкский коридор. Во время маневров американские и немецкие солдаты отрабатывали задачи по переброске тяжелой военной техники через реку, а также — цитата из сообщения пресс-службы президента Литвы — «сдерживанию агрессора и освобождению захваченных территорий».

Особенностью учений, которыми руководил генерал Яровицкий, стал учебный бой в городских условиях с закрепившимся в домах условным противником. Бой провели разведподразделения на бронетранспортерах.

В калининградском учении приняли участие около 500 военнослужащих и 130 единиц различной техники. В учениях «Железный волк» участвовали 5300 военнослужащих из 12 государств — членов НАТО.

По сообщению региональной прессы, в ближайшие дни ожидается визит в Калининград министра обороны Сергея Шойгу. Также напомним, что месяц назад генерал Яровицкий был награжден орденом св. Георгия IV степени за участие в операции в Сирии.