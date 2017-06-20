* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Дамаск, 20 июня, 2017, 21:53 — ИА Регнум. «Силы коалиции ликвидировали самопровозглашенного «Великого муфтия» и верховного священнослужителя ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Турки Бинали в результате авиаудара 31 мая в сирийском городе Меядин», — говорится в заявлении западной коалиции.

U.S. Marine Corps Авиаудар

Представители коалиции заявили, что Бинали был «близким доверенным лицом» лидера ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, он «играл ключевую роль в привлечении иностранных террористов и провоцировании террористических атак во всем мире».

В постановлении о контртеррористической деятельности министерства финансов США от 2016 года указано, что Бинали является гражданином Бахрейна 1984 года рождения.

Напомним, с момента начала конфликта в Сирии в марте 2011 года погибли более 320 тыс. человек. В настоящий момент в сирийском городе Ракка Демократические силы Сирии (ДСС), поддерживаемые США, проводят операцию по освобождению города от террористов «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Ракка — последний крупный оплот боевиков в Сирии.