Лондон, 20 июня, 2017, 21:44 — ИА Регнум. Группа отставных политических деятелей ЕС и США направила письмо в редакцию британской деловой газеты The Financial Times с призывом не просто ужесточить санкции, наложенные на Россию, но и «не мелочиться» — продлить их не на привычные уже 6 месяцев, а сразу на 12, коли уже все равно Россия «исправляться не стремится».

Челобитная в британское СМИ подписана бывшим генсеком НАТО и бывшим премьером Дании Андерсом Фог Расмуссеном, экс-премьером Словакии Микулашем Дзуриндой, экс-президентом Эстонии Тоомасом Ильвесом, экс-председателем Европарламента Пэтриком Коксом, занимавшим в прошлом в правительстве Великобритании посты министра иностранных дел и министра обороны Малкольмом Рифкиндом, экс-заместителем генерального секретаря Североатлантического альянса, служившего также и послом США в России Александром Вершбоу, и членом Бундестага Марилуизе Бек.

«Санкционная политика в отношении Москвы проводится уже в течение трех лет, — отмечают подписанты. — Однако позитивных изменений не заметно. Наоборот, Россия с течением времени действует все более негативно. Сенат США уже принял решение об ужесточении налагаемых на РФ ограничений. И это правомерно. Брюссель должен последовать примеру Вашингтона. Ну хотя бы, начав с того, что продлить действие лимитов не на полгода, а сразу на год».

Следует отметить, что у западных политиков «позднее зажигание» — первым идею продлить эмбарго не на шесть, а сразу на двенадцать месяцев, осуществил российский премьер Дмитрий Медведев в прошлом году. Так что ответ отставных европейских политиков и примкнувшего к ним американца можно считать плагиатом, да еще и исполненным с большим опозданием.

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