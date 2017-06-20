Вашингтон, 20 июня, 2017, 21:40 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна очень сильно вовлечена в события на Украине. Об этом Трамп сказал сегодня, 20 июня, во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

При встрече Трамп заявил, что для него большая честь приветствовать лидера Украины в Вашингтоне.

Американский президент подчеркнул, что США очень сильно вовлечены в украинские дела, чем и объясняется визит Порошенко в США.

В свою очередь, Порошенко заявил, что эффективное взаимодействие Украины и США может принести мир в его страну, а также поддержать её территориальную целостность и суверенитет.

На встрече Трампа с Порошенко в Овальном кабинете Белого дома присутствовали вице-президент США Майкл Пенс и советник по национальной безопасности Герберт Макмастер.

В ходе своего визита в США Порошенко также встретился с министром обороны этой страны Джеймсом Мэттисом и государственным секретарем Рексом Тиллерсоном.

Планируется, что у украинского президента также состоится встреча с руководителем Всемирного банка Джим Ён Кимом.