Ханты-Мансийск, 21 июня, 2017, 06:30 — ИА Регнум. Поисковики Югры проведут в День памяти и скорби, 22 июня, широкомасштабную акцию «Судьба солдата». Сбор заявок на установление фронтовой судьбы солдат Великой Отечественной пройдет в Сургуте, Нижневартовске и Нефтеюганске, сообщила корреспонденту ИА REGNUM координатор проекта в ХМАО Татьяна Астафьева.

L.C. Nøttaasen Траур

Десять ребят из Ханты-Мансийского регионального отделения организации «Поисковое движение России» будут собирать заявки от югорчан по установлению мест захоронения их родственников, погибших или пропавших без вести на полях сражений Великой Отечественной войны.

«К примеру, к нашим поисковикам пришел человек с похоронкой деда. Там написано"погиб в Польше». Где именно, не указано. Мы ищем по архивам, по базам данных Министерства обороны РФ. Или поиск по маршевым спискам. Маршевые подразделения — временно сформированные подразделения из запасных частей, которые направлялись маршем на фронт для пополнения действующей армии. Допустим, эшелон отправляется на фронт, но, не доезжая до него, попадает под бомбёжку, призывники погибают. К этому моменту с учёта солдат уже сняли, а на новый ещё не поставили. По бумагам получается, что люди, находящиеся в поезде, просто исчезли. Однако это не так. Нашим вологодским товарищам удаётся находить о них информацию. Мы перенимаем их опыт», — поясняет маршруты поиска Татьяна Астафьева.

Адреса, где можно оставить заявку на розыск фронтовика в Сургуте: с 12:00 до 18:00 по адресу улица 30 лет Победы, 46 (торговый центр «Союз»); с10:00 до 16:00 по адресу ул. Энергетиков 22 (здание Сургутского государственного университета), каб.111; с 13:00 до 15:00 на площадке Центра патриотического наследия МБУК Сургутский краеведческий музей, по ул. Просвещения 7/1.

Адреса в Нижневартовске: территория у мемориала воинам землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны; ул. Северная, 66 (центр детского и юношеского технического творчества «Патриот»).

Адрес в Нефтеюганске: третий микрорайон, строение 22, кабинет №304.

Кроме того, 21 июня в Культурном центре «Порт» города Сургута по улице Майская 10, состоится открытие выставки, посвященной подвигу защитников Аджимушкайских каменоломен. В 1942 году, когда после ожесточенных боев армии Крымского фронта оставили Керченский полуостров, попавшие в окружение воины Красной Армии спустились под землю, в каменоломни. И 170 суток, несмотря на жажду, голод, газовые атаки и взрывы кровли, они не сдавались врагу. Каменоломни стали братской могилой для тысяч героев, среди которых девять из десяти остались неизвестными. Их имена и историю обороны каменоломен восстанавливают участники военно-поисковой экспедиции «Аджимушкай», которая проходит с 1972 года. На выставке будет представлен фото и видео материал, рассказывающий о подвиге защитников Аджимушкайских каменоломен и о работе военно-поисковой экспедиции «Аджимушкай».

Далее, 22 июня в восьми муниципалитетах Югры пройдет всероссийская акция «Свеча памяти». В полночь дань памяти отдадут жители Нягани и Югорска, сообщает департамент общественных и внешних связей ХМАО. В 6:00 Свеча памяти» загорится в Ханты-Мансийске, в 11:00 — в Сургуте и Нижневартовске, в 12:00 — в Когалыме, в 22:00 — в городе Белоярском и поселениях Октябрьского района.

Также в День памяти и скорби во всех муниципалитетах Югры состоятся возложения цветов и культурно-просветительские мероприятия.