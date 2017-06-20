Рим, 20 июня, 2017, 20:18 — ИА Регнум. Президент Европарламента считает, что Италия должна быть осторожной в пропаганде темы гражданства, иначе это становится стимулом для отправки в Европу еще большего количества беженцев. «Проблема должна решаться самым серьезным образом, с оценкой влияния на европейском уровне, как, например, с правом на убежище, потому что если иностранец становится гражданином Италии, то он становится и гражданином Европы, — предупреждает Таяни. — И обратите внимание, вы не можете дать гражданство автоматически, необходимы точные критерии, чтобы увидеть, например, условия проживания человека, исламизирован он или радикализирован».

Мигранты

Президент Европарламента также объявил о проведении накануне Европейского Совета 22 июня «Дня иммиграции», в котором примут участие президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, ливийский премьер-министр Саррадж, а также европейские министры, комиссары ЕС, представители ООН и ЕИБ (Европейский инвестиционный банк). «Я пытаюсь убедить Брюссель, что иммиграция должна быть политическим приоритетом ЕС, и первым пунктом в инвестициях европейских денежных средств», — заявил Антонио Таяни. По его словам, на очередном заседании Европейского совета будет обсуждаться и проблема иммиграции, которая «должна быть решена, не откладывая, и она касается не только Италии».

Таяни напомнил, что Европейский парламент проголосовал за санкции в отношении стран, которые не выполняют соглашение по переселению мигрантов, это Венгрия, Польша и Чехия. «Только страны Восточной Европы считают, что постройка стен остановит иммиграцию, но это не так. Мы должны стабилизировать Ливию, укрепить пограничный контроль, а затем выстроить политику в Африке, инвестируя. Если этого не случится, приедут еще миллионы людей, и тогда их уже ничто не остановит», — заявил в заключение президент Европарламента.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство Италии намерено реформировать закон о гражданстве для детей иностранцев на основе «принципа почвы» (jus soli), гарантируя несовершеннолетним, которые были рождены в Италии или проживают в стране на протяжении длительного периода, приобретение гражданства Италии.